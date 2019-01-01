США и НАТО придумали, как защитить Украину от агрессии РФ

США и НАТО придумали, как защитить Украину от агрессии РФ

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Майк Помпео (фото — flickr.com)

Госсекретарь США Майк Помпео планирует совместно с союзниками по НАТО объявить о дополнительных шагах по оказанию давления на Россию из-за ее агрессии в Украине. Об этом американский дипломат сообщил на слушаниях в Палате представителей, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Я надеюсь, что на следующей неделе я смогу объявить еще одну серию действий, которые мы совместно сделаем", — сказал Помпео.

Кроме того, глава Госдепа признал, что Вашингтон мог бы сделать больше в связи с действиями Москвы в Украине.

Стоит отметить, что 15 марта правительство Канады объявило о введении санкций против 114 человек и 15 компаний, причастных к аннексии Крыма, захвату украинских моряков и дестабилизации ситуации на Востоке Украины.Ранее в этот день США ввели санкции против шести граждан РФ и восьми компаний в ответ на продолжающуюся агрессию России в Украине.Также 15 марта Совет ЕС ввел индивидуальные санкции против восьми граждан России в связи с керченским агрессией.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым государственный секретарь США Майк Помпео обвинил власти РФ в нарушении договоренностей по Сирии.
Источник: ONLINE.UA Теги: США, НАТО, РФ, Украина
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