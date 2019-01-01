США и НАТО придумали, как защитить Украину от агрессии РФ

Госсекретарь США Майк Помпео планирует совместно с союзниками по НАТО объявить о дополнительных шагах по оказанию давления на Россию из-за ее агрессии в Украине. Об этом американский дипломат сообщил на слушаниях в Палате представителей, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.
"Я надеюсь, что на следующей неделе я смогу объявить еще одну серию действий, которые мы совместно сделаем", — сказал Помпео.
Кроме того, глава Госдепа признал, что Вашингтон мог бы сделать больше в связи с действиями Москвы в Украине.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым государственный секретарь США Майк Помпео обвинил власти РФ в нарушении договоренностей по Сирии.