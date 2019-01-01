Усик отказался от чемпионского пояса и боя с россиянином

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) отказался от пояса WBA. Об этом он сообщил в своем Instagram, передает ONLINE.UA.
Кроме того, следующий свой бой украинец точно проведет в супертяжелом весе.
Как известно, 19 марта Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика провести защиту своего пояса против россиянина Дениса Лебедева (32-2, 23 КО).
"Организация WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили перейти в супертяжелый вес. По этим причинам мы не можем боксировать с Денисом... Я отказываюсь от пояса. Не хочу, чтобы он просто так у меня был, пусть ребята боксируют, это нормально. Денису – успехов. Всем остальным ребятам, которые будут драться за этот пояс – успехов", — сказал он.
Стоит отметить, что
Как сообщал ONLINE.UA, популярное издание BoxingScene назвало абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика лучшим боксером 2018 года.