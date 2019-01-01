Усик отказался от чемпионского пояса и боя с россиянином

Олександр Усик (фото — instagram.com)

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) отказался от пояса WBA. Об этом он сообщил в своем Instagram, передает ONLINE.UA.

Кроме того, следующий свой бой украинец точно проведет в супертяжелом весе.