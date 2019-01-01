"Северный поток-2" столкнулся с новыми проблемами

"Северный поток-2" столкнулся с новыми проблемами

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Фото — flickr.com

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил, что российский "Газпром" получил очередной отказ в Дании по маршруту "Северного потока-2".Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Газпром получил очередной отказ в Дании по маршруту Северного потока-2" — написал Коболев, отметив, что это решение "проект не убивает".

"Северный поток-2" столкнулся с новыми проблемами (1)
Что интересно, в проектной компании Nord Stream 2 AG опровергли заявление главы "Нафтогаза", заявив, что Энергетическое агентство Дании попросило у оператора проекта газопровода "Северный поток 2" дополнительную экологическую оценку основного маршрута прохождения газопровода, на юг от острова Борнхольм.

При этом обе заявки на прохождение газопровода — и с севера, и с юга острова по-прежнему находятся на рассмотрении властей Дании.

Недавно глава МИД Дании Андерс Самуельсен заявил, что российская агрессия против Украины уменьшает шансы того, что Дания позволит немецко-российскому газопроводу "Северный поток-2" проходить через ее территориальные воды.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что США выдвинули жесткое требование ЕС и Германии по "Северному потоку-2"

Источник: ONLINE.UA Теги: Північний потік -2, газ, Дания, РФ
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