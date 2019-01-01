"Северный поток-2" столкнулся с новыми проблемами

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил, что российский "Газпром" получил очередной отказ в Дании по маршруту "Северного
"Газпром получил очередной отказ в Дании по маршруту Северного
потока-2" — написал Коболев, отметив, что это решение "проект не убивает".
При этом обе заявки на прохождение газопровода — и с севера, и с юга острова по-прежнему находятся на рассмотрении властей Дании.
Недавно глава МИД Дании Андерс Самуельсен заявил, что российская агрессия против Украины уменьшает шансы того, что Дания позволит немецко-российскому газопроводу "Северный
Ранее ONLINE.UA сообщал, что США выдвинули жесткое требование ЕС и Германии по "Северному