Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, но при одном условии

Тереза Мей (фото — flickr.com)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала депутатам-консерваторам на закрытом заседании, что она уйдет с должности после того, как состоится Brexit, передает ONLINE.UA со ссылкой на Іndependent.

Так, политик пообещала уйти в отставку до следующего этапа переговоров с ЕС, но только если тори, которые пока отказываются поддержать ее соглашение, наконец дадут согласие.

"Я не останусь на посту для следующего этапа переговоров", — сказала Мэй.

Как известно, официально Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта. Однако британский парламент уже дважды отклонял соглашение Мэй с Брюсселем, что привело к росту неудовлетворенности в Палате общин и правительстве. Без соглашения Британии грозит "жесткий" Brexit.

Мэй объявила о намерении вынести соглашение на третье голосование, однако спикер Палаты общин, воспользовавшись правилом 1604 года, заявил о необходимости внесения изменений в документ. В свою очередь любые изменения должны быть согласованы с ЕС. Камнем преткновения для принятия соглашения стал так называемый "бекстоп" — защитный механизм, который предотвращает образование жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.

Власти ЕС согласились продлить Brexit до 22 мая, при условии, что Палата общин одобрит соглашение о выходе.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен обвинила правительство Великобритании в "жалкой трусости" из-за отсрочки ключевого голосования в парламенте по соглашению о Brexit.