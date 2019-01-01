Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, но при одном условии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала депутатам-консерваторам на закрытом заседании, что она уйдет с должности после того, как состоится Brexit, передает ONLINE.UA со ссылкой на Іndependent.
Так, политик пообещала уйти в отставку до следующего этапа переговоров с ЕС, но только если тори, которые пока отказываются поддержать ее соглашение, наконец дадут согласие.
"Я не останусь на посту для следующего этапа переговоров", — сказала Мэй.
Мэй объявила о намерении вынести соглашение на третье голосование, однако спикер Палаты общин, воспользовавшись правилом 1604 года, заявил о необходимости внесения изменений в документ. В свою очередь любые изменения должны быть согласованы с ЕС. Камнем преткновения для принятия соглашения стал так называемый "бекстоп" — защитный механизм, который предотвращает образование жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.
Власти ЕС согласились продлить Brexit до 22 мая, при условии, что Палата общин одобрит соглашение о выходе.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен обвинила правительство Великобритании в "жалкой трусости" из-за отсрочки ключевого голосования в парламенте по соглашению о Brexit.