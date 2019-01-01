"Россия должна уйти": в Кремле наконец отреагировали на требование Трампа

Официальная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США должны выполнить свои обещания, в частности о выводе войск из Сирии, прежде чем обращаться к России с требованиями покинуть Венесуэлу, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.
Как известно, на днях американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия "должна уйти" из Венесуэлы и для достижения этого Вашингтон рассматривает "все варианты".
"Прежде чем давать советы кому-то откуда-то идти Соединенным Штатам нужно реализовать собственную концепцию выхода, в частности из Сирии", — сказала она.
"Это абсолютно неприемлемое заявление, во-первых. Это заявление, которое, разумеется, угрожает своей непрозрачностью, непродуманностью, непредсказуемостью, а тем самым и опасностью, во-вторых... Надеюсь, что Венесуэла будет продолжать оставаться для России хорошим и надежным партнером. Мы к этому абсолютно точно готовы", — сказал российский чиновник.