"Россия должна уйти": в Кремле наконец отреагировали на требование Трампа

"Россия должна уйти": в Кремле наконец отреагировали на требование Трампа

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Марія Захарова (фото — wikipedia.org)

Официальная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США должны выполнить свои обещания, в частности о выводе войск из Сирии, прежде чем обращаться к России с требованиями покинуть Венесуэлу, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Как известно, на днях американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия "должна уйти" из Венесуэлы и для достижения этого Вашингтон рассматривает "все варианты".

"Прежде чем давать советы кому-то откуда-то идти Соединенным Штатам нужно реализовать собственную концепцию выхода, в частности из Сирии", — сказала она.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал неприемлемым высказывания Трампа.

"Это абсолютно неприемлемое заявление, во-первых. Это заявление, которое, разумеется, угрожает своей непрозрачностью, непродуманностью, непредсказуемостью, а тем самым и опасностью, во-вторых... Надеюсь, что Венесуэла будет продолжать оставаться для России хорошим и надежным партнером. Мы к этому абсолютно точно готовы", — сказал российский чиновник.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что верховный главнокомандующий объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти предостерег перед растущей российской угрозой и призвал к размещению большего количества военных кораблей для сдерживания РФ.
 
Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, США, Венесуэла, Сирия
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