На это стоит посмотреть: зонд сделал невероятную панораму восхода Солнца над Землей

Фото: скриншот відео

Израильский лунный аппарат Beresheet сделал невероятную панораму восхода Солнца над Землей. В ролике можно увидеть, как Земля заслоняет Солнце от космического корабля, а потом выходит из тени, передает ONLINE.UA со ссылкой на JNS.

Отмечается, что изображения зонд сделал во время его полета на Луну.