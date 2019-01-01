На это стоит посмотреть: зонд сделал невероятную панораму восхода Солнца над Землей

На это стоит посмотреть: зонд сделал невероятную панораму восхода Солнца над Землей

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Фото: скриншот відео

Израильский лунный аппарат Beresheet сделал невероятную панораму восхода Солнца над Землей. В ролике можно увидеть, как Земля заслоняет Солнце от космического корабля, а потом выходит из тени, передает ONLINE.UA со ссылкой на JNS.

Отмечается, что изображения зонд сделал во время его полета на Луну.

Как известно, 22 февраля ракета Falcon 9 вывела Beresheet на орбиту. Там аппарат проведет 2,5 месяца. После этого аппарат полетит к луне – он должен совершить посадку на спутнике в апреле 2019 года.

Аппарат должен приводниться в северо-восточной части Моря Ясности, где размещена одна из магнитных аномалий. Кстати, недалеко от этой посадки ранее приземлился лунный модуль миссии Аполлон-15.

Beresheet — это израильский зонд, разработанный частной компанией SpaceIL. Этот аппарат станет первым израильским космическим кораблем, который сядет на Луне. По замыслу, он должен проехать по поверхности Луны не менее 500 метров.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что через 10 млрд лет Солнце превратится в гигантский кристалл. Подобная трансформация похожа на превращение жидкой воды в лед, которым будет подвергнуто наше светило.Такую неожиданную версию обнародовала команда международных ученых из США, Канады и Великобритании.

Источник: ONLINE.UA Теги: зонд, Солнце, схід сонця, космос
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