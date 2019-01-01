Любовь не остановить: пленный украинский моряк женится в московском СИЗО

Пленный украинский моряк Виктор Беспальченкои его невеста Татьяна Шевченко еще до российского плена планировали в апреле 2019 года сыграть свадьбу. Несмотря на заключение мужчины в России, влюбленные решили пожениться в московском СИЗО, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Как известно, украинец попал в плен еще в ноябре 2018 года. Тогда российские пограничники незаконно захватили его и еще 23 украинских моряков в Керченском проливе. Впоследствии военных перевезли в Москву, поместили в СИЗО и начали судилище над ними. Раньше их дело сняли с рассмотрения, поскольку решение суда первой инстанции было некачественно переведено на украинский язык.

Согласно решению суда страны-агрессора, Беспальченко должен находиться за решеткой как минимум до конца апреля. Именно на апрель, по словам его невесты Татьяны Шевченко, была запланирована свадьба.

"Мы планировали делать свадьбу в апреле. Мы сейчас ждем решения СИЗО. Будет выделено маленькое помещение для росписи. Буду я, Виктор, возможно, еще кто-то будет присутствовать",– рассказала девушка.

Как сообщал ONLINE.UA, адвокат пленных украинских моряков Николай Полозов заявил, что российская власть может планировать использовать военнопленных украинских моряков для вмешательства в выборы в Верховную Раду. Эти выборы состоятся через несколько месяцев после президентских – 27 октября.