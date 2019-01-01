США обвинили РФ в новой наглой провокации

США обвинили РФ в новой наглой провокации

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Майк Пенс (фото — flickr.com)

Вице-президент США Майк Пенс назвал "провокацией" прибытие на прошлой неделе в Венесуэлу двух самолетов российских военно-воздушных сил с почти 100 военнослужащими на борту, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

Как известно, 27 марта в Белом доме приняли жену лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Администрация американского лидера признала Гуайдо законным лидером Венесуэлы и призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку, но Мадуро и Россия назвали требования переворотом, поддерживаемым США.

"24 марта в столице Венесуэлы Каракаса прибыли два самолета Министерства обороны России – Ил-62 и один из крупнейших транспортных самолетов в мире Ан-124. В МИД России заявили, что основанием для пребывания в Венесуэле российских военных стало соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подписанное еще в 2001 году", — сказано в сообщении.

Недавно глава Госдепа Майк Помпео призвал Россию "прекратить свое неконструктивное поведение". Он сказал, что Соединенные Штаты не будут стоять в стороне в то время, как Россия обостряет напряженность в Венесуэле.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее официальная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США должны выполнить свои обещания, в частности о выводе войск из Сирии, прежде чем обращаться к России с требованиями покинуть Венесуэлу.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, РФ, Венесуэла, провокация
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