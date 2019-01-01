"Нанесите удар": Украина просит ООН о помощи

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к генсеку ООН с просьбой усилить санкции в отношении России. В своем письме дипломат рассказал о новой волне преследований крымских татар во временно оккупированном Россией Крыму, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

Украинский дипломат призвал ООН нанести политический и экономический удар в ответ на незаконные действия агрессора и требовать освобождения репрессированных.

Украина также требует от России выполнения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека и решения Международного суда в деле Украины против России.

Напомним, что 27 марта в оккупированном Крыму российская власть организовала самые масштабные со времени аннексии обыски крымских татар. ФСБ России задержала 20 активистов объединения "Крымская солидарность". Их подозревают в деятельности запрещенной в России религиозной организации "Хизб ут-Тахрир". Вечером того же дня стало известно, что девять задержанных суд РФ взял под стражу до 15 мая.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти ЕС требуют, чтобы Кремль прекратил произвольные обыски в домах крымских татар и гарантировал соблюдение всех основополагающих прав на территории незаконно аннексированного полуострова. С таким жестким заявлением выступила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.