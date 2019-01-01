"Наши даже вылезти боятся": боевики на Донбассе шокированы новым оружием ВСУ

Фото: 24tv.ua

К представителям группы "Информационное сопротивление" попал радиоперехват разговора боевика "К" со своим "коллегой". Как известно, уже несколько месяцев пророссийские боевики на Донбассе несут ощутимые потери. Сами они, не скрывая эмоций, обвиняют в этом новейшее оружие, которым снабдили украинскую армию, передает ONLINE.UA.

Что особенно интересно, сами боевики сетуют на ложь российских пропагандистских каналов, где до сих пор рассказывают, что ВСУ воюют "ломом". "Меня добивают те российские каналы, которые на Донбасс х*й ездят. Мол, воюет ломом украинская армия. И давно уже это не так. Им такую электронику поставили, что в России такой х*йма", – говорит "К". Боевик также посетовал, что в украинских бойцов оружие с лазерным прицеливанием, а боевики до сих пор "линейкой в глаза светят".

"Их артиллерия прикрывает, птуры (ПТУР украинской ПТУР, противотанковые управляемые ракеты – ред.). Наши боятся из-за амбразуры даже вылезти. Потому что знают, что мгновенно ПТУР прилетит. А их даже не слышно. Словно из-под самого Львова летели", – жаловался боевик.

Недаром среди боевиков на Донбассе становится все больше дезертиров – о чем свидетельствуют сообщения разведки Минобороны Украины.

Как сообщал ONLINE.UA главнокомандующий Объединенных сил заявил, что с российскими военными, которые принимают непосредственное участие в агрессии Российской Федерации против Украины, каждый день ведется разговор языком украинского оружия.