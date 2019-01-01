Корабли НАТО готовятся войти в порт Одессы - известна причина

Два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО 1 апреля зайдут в Одесский морской порт с очередным визитом. Представители блока во время визита в Украину проведут совместные учения с военными ВМС, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу посольства Канады в Украине.

"Фрегат Королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток.Капитаны кораблей во время пребывания в Одессе проведут встречу с военными Вооруженных сил Украины и будут работать с моряками ВМС", — сказано в сообщении.

Кроме того, на борту кораблей будут организовывать экскурсии, на которые могут прийти все желающие.

Отмечается, что корабли тоже примут участие в обучении "PASSEX" совместно с кораблями ВМС Украины в акватории Черного моря с целью повышения оперативной совместимости с кораблями Альянса и государств-партнеров.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Германии уверили, что готовы отправить военные корабли в Черное море в поддержку Украины в рамках сдерживания российской вооруженной агрессии.