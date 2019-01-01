Порошенко займає лише третє місце в президентському рейтингу – соцопитування

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В результатах исследования социологической группы «Рейтинг» говорится о том, что большинство украинцев считают, что в финале президентской гонки на выборах встретятся Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ИА «Униан».

Такие данные в последний день, когда разрешена публикация результатов опросов, приводит социологическая группа «Рейтинг».

На вопрос, кто из этих кандидатов, по вашим ожиданиям, выйдет до второго тура выборов – 43,7% опрошенных из числа тех, кто определился и пойдет голосовать, ответили Владимир Зеленский, 40,3 % — Юлия Тимошенко.

Петр Порошенко в этом рейтинге является третьим. Из числа тех, кто определился и пойдет голосовать его перспективы попадания в финал верят 37,9% граждан.

Опрос приводилось с 22 по 27 марта 2019 года. Метод сбора информации: личное интервью (один на один). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1,8%. Всего опрошено 3000 респондентов.