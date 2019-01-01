Разведка рассказала, что оккупанты затеяли в Крыму и на Донбассе перед выборами

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Служба внешней разведки сообщает, что российские спецслужбы продолжают воплощать в жизнь схемы для влияния на выборы Президента Украины. Указано, что жители захваченного полуострова "будут голосовать" за нужных стране-агрессору кандидатов, передает ONLINE.UA.

На данный момент фиксируется устойчивая тенденция к увеличению количества лиц, пересекающих линию разграничения в сторону Украины для голосования на президентских выборах. Официальная цель пребывания большинства граждан – посещение родных. Однако на самом деле они регистрируются на избирательных участках.

Указано, что оккупанты прорабатывают возможность применения в оккупированном Крыму противоправных схем. Они постараются скупить и вывезти на материковую Украину документы украинского образца, которые удостоверяют личность. Их якобы выдали жителям Крыма до марта 2014 года.

Со своей стороны, пророссийские боевики на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей планируют искусственно ограничить количество граждан, которые смогли бы приехать на избирательные участки 31 марта, сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Максим Праута.

"Российская оккупационная администрация путем привлечения определенной части жителей временно оккупированной территории Донбасса в мобилизационных мероприятий планирует искусственно ограничить количество граждан, которые смогли бы приехать на избирательные участки 31 марта для участия в выборах Президента Украины", – сказал он.

Как сообщал ONLINE.UA, певец Святослав Вакарчук призвал всех украинцев голосовать ответственно.