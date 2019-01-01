Журналист выяснил, что Зеленскому платит Портнов, соратник Януковича

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Большая часть средств, полученных шоуменом и кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским на его избирательную кампанию поступило от людей, тесно связанных с Андреем Портновым — близким соратником экс-президента Виктора Януковича (сейчас скрывается в РФ) и автором «диктаторской конституции». Об этом на своей странице в Facebook написал журналист проекта «Наши Деньги» Юрий Николов, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ИА «ГолосUA».

«Портновцы — спонсоры Зеленского. Или инвесторы? Посмотрел по сайту НАЗК, кто официально жертвовал Зеленскому. Всего засветились 68 млн грн от 230 людей с начала февраля. Среди жертвователей оказалась сравнительно большая куча юристов, связанных с Андреем Портновым и Андреем Богданом, которого называют едва ли не главным в штабе Зеленского. Вносили они кто полтинник, кто сотку (тыс. грн)», — сообщил Николов.

«Вот кого заметил: Евгений Венічук и Игр Мендограло — соответственно бывший директор и актуальный подписант фирмы« Укррослизинг », которая отжала через суд в Киева 2 ярда денег за вагоны метрополитена. Эти юристы как раз вошли в фирму, когда она стала принадлежать Фукса, и обеспечили ей судебную победу. Ранее Венічук официально светился как партнер Гранцева, который партнер Портнова. Валентина Стародубцева, бухгалтер адвокатского объединения «Пукшин и партнеры», там, где старшим партнером трудится Андрей Богдан. Дмитрий Барабін, был адвокатом в «Бона Фидес» Пукшина», — отметил журналист.

По его сведениям, в списке «благотворителей» Зеленского оказалось также много «портновцев», связанных с ним еще со времен сотрудничества Андрея Портнова с Юлией Тимошенко.

«Владимир Макар, адвокат и« прихвостень »Портнова по БЮТу. Анна Косинова, адвокат АО «КОЛЛЕГИЯ правозахісніків» Петрашко, Макара и Гранцева. Ирина Спрінская, адвокат, была помощницей нардепа от БЮТ Владимира Пилипенко, который входил в группу «молодых юристов» Портнова. Константин Преде, тоже был помощником Пилипенко. Карина Микитян, была помощницей Портнова и Пилипенко. Оксана Мангул, директор юркомпании «Корпоративные технологии» Петрашко и Гранцева с Фесенко», — перечислил Юрий Николов. Также существенные суммы на поддержку Владимира Зеленского внесли его жена и партнеры по бизнесу.