Эрдоган набросился на США и Запад с громкими обвинениями

Реджеп Таїп Ердоган (фото -kremlin.ru)

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что центральный банк должен снизить процентные ставки или инфляция будет оставаться высокой. Он утверждает, что недавнюю нестабильность лиры спровоцировали "атаки" США и других западных стран.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

Отметим, что 28 марта турецкая валюта ослабла на 5% по отношению к доллару, после того, как банки начали предоставлять ликвидность лири на лондонском рынке снова после нескольких дней, когда власть удерживала ликвидность для поддержки валюты.

Лира пошатнулась по поводу беспокойства относительно платежного баланса Турции, ее способности обслуживать внешний долг, а также неоднократных призывов Эрдогана, который назвал себя "врагом процентных ставок", чтобы центральный банк снизил ставки.Выступая в Анкаре накануне местных выборов в воскресенье, Эрдоган сказал, что Турция сорвала атаки Соединенных Штатов и Запада на лиру, и добавил, что некоторые банки играют с денежной единицей накануне голосования", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что он не называл, какие именно банки.