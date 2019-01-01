"Промышленный безвиз" с ЕС: пришли приятные новости

Фото: pixabay.com

"Промышленный безвиз" с Евросоюзом, то есть подписание Соглашения АСАА (Соглашения о соответствия и приемлемости промышленной продукции), возможен уже в 2020 году. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает ONLINE.UA со ссылкой на Правительственный портал.

"Надеюсь, что зарегистрированный позавчера евроинтеграционный законопроект о рыночном надзоре народные депутаты примут в апреле сразу после законопроекта о среднем образовании. Соответственно после этого ЕС должен принять решение про оценочную миссию, что сделает возможным уже в 2020 году выйти на подписание Соглашения АСАА", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Также чиновница выразила сожаление, что три недели назад Верховная рада провалила голосование законопроекта №6235, который касался адаптации национального законодательства в части технических регламентов и оценки соответствия законодательству Европейского Союза.

Вице-премьер надеется, что при активной вовлеченности Министерства экономического развития и торговли подготовка к заключению Соглашения ускорится.