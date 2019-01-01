В Украине создали мощное электромагнитное оружие

В Украине создали мощное электромагнитное оружие

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Фото з відкритих джерел

Предприятие "Спецтехноэкспорт" разработало производство электромагнитного оружия, которое предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу государственного предприятия.

Отмечается, что оружие создает мощное электромагнитное излучение, что приводит к выходу из строя радиоэлектронной аппаратуры или создает препятствия ее функционированию.

Это оружие имеет немало преимуществ, а именно:

• Выводит из строя технику или объекты инфраструктуры, которые оснащены электронными системами, но не вредит людям;
• Оружие могут применять против командных и административных центров противника, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны;
• Электромагнитные боеприпасы могут быть размещены как на ракетных, так и авиационных носителях, включая беспилотные летательные аппараты.

По словам директора "Спецтехноекспорту" Владислава Балбеса, благодаря этому проекту, Украина присоединилась к закрытому клубу государств, которые работают над созданием высокоэффективного электромагнитного оружия.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее украинский глава Петр Порошенко во время визита в Житомир в понедельник, 11 марта, рассказал о планах по созданию высокоточного ракетного оружия повышенного радиуса действия.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, электромагнитное оружие, оружие, техніка
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