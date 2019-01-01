В Украине создали мощное электромагнитное оружие

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Предприятие "Спецтехноэкспорт" разработало производство электромагнитного оружия, которое предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу государственного предприятия.

Отмечается, что оружие создает мощное электромагнитное излучение, что приводит к выходу из строя радиоэлектронной аппаратуры или создает препятствия ее функционированию.

Это оружие имеет немало преимуществ, а именно: