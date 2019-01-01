Метеорологи: лето увеличилось до четырех месяцев

Метеорологи: лето увеличилось до четырех месяцев

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Фото — flickr.com

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что средняя продолжительность метеорологического лета в XXI веке увеличилась на неделю и достигает 124 дней, то есть более четырех месяцев, передает ONLINE.UA.

Ученые решили опровергнуть слова заведующего отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины, доктора физико-математических наук, профессора Вазиры Мартазиновой по уменьшению продолжительности лета в последние десятилетия.

"На самом деле, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в городе Киеве средняя продолжительность метеорологического лета в XXI веке увеличилась на неделю и достигает 124 дней, т. е. четырех месяцев, а не двух, как утверждает Вазира Файзуливна", – указано в сообщении.

Также указано, что подробную информацию о продолжительности лета в столице можно найти на сайте обсерватории.
 
Метеорологи: лето увеличилось до четырех месяцев (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что с началом весны многие украинцы решаются на так называемые "марафоны похудения", чтобы быстро и эффективно похудеть к лету. Но строгие диеты и изнурительные тренировки опасны для здоровья и разрушительные для организма. И. о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун дал советы украинцам, как похудеть до лета, но без вреда для здоровья.


Погода в Украине и Мире на 5 дней

Источник: ONLINE.UA Теги: лето, время года, погода, тепло
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