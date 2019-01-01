Гриценко выступает техническим кандидатом Зеленского на выборах, - журналист

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Мнение о том, что лидер партии «Гражданская позиция», кандидат в президенты Украины «Гриценко — технический кандидат Зеленского, задача которого сделать невозможным выход во второй тур Порошенко и оттянуть часть голосов от Тимошенко», — утверждает Юрий Колесник в своем блоге на Цензор.нэт, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ИА «ГолосUA».

«Объяснение этому достаточно простое. Несмотря на все объединения, Гриценко почти вдвое отстает от лидеров гонки. Шансов попасть во второй тур у него просто нет. Отсутствие заявленной поддержки Гриценко легко проверить по количеству участников митингов. Туда редко приходит больше, чем несколько сотен сторонников. Если посмотреть на активистов, поддерживающих Зеленского (Лещенко, Шабунин, экс-министр финансов Данилюк и другие), все они ранее поддерживали Гриценко, что также свидетельствует о том, что эти проекты между собой связаны. Голосуя за Гриценко — вы голосуете за президента Зеленского», — считает журналист.

Ранее, один из кандидатов в президенты украины, лидер гражданского движения «Спільна справа» Александр Данилюк призвал выбирать в первом туре между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко. Он считает, что прохождение Владимира Зеленского до второго тура таит в себе угрозы для целостности государства и просит украинцев не допустить этого.

Также Данилюк призвал других кандидатов в Президенты, обратиться к своим избирателям с просьбой уже в первом туре выбирать именно между Порошенко и Тимошенко. Сам Данилюк, который возглавляет Центр оборонных реформ, неоднократно признавался, что использует кандидатские возможности для противодействия российским гибридным попыткам повлиять на результат выборов.