Пророссийские силы сплотились вокруг Зеленского и ждут его победы, – эксперт

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Пророссийские силы сплотились вокруг кандидатуры шоумена Владимира Зеленского и ждут его победы на выборах президента Украины. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Алексей Голобуцкий, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ИА "Украинские Новости".

«Знаете, чем ближе к выборам, тем четче вырисовывается безрадостная картинка: очевидно, что пророссийские силы сплотились вокруг Зеленского и с нетерпением ждут его победы. Они видят его лояльность к Кремлю и презрение к Украине. Поражает то, что многие украинцы, даже патриотически настроенные, этого не замечают. Ведь примеров множество», — написал он.

Эксперт также привел несколько фактов, что подтверждает пророссийскую позицию Зеленского.

«Взять хотя бы тот факт, что у Зеленского несколько фирм в России, которые получают под создание контента финансирования из госбюджета РФ. Он сотрудничает с российскими актерами, в том числе и теми, которым запрещен въезд в Украину. Или тот факт, что юморист уже после начала российской агрессии открыто высмеивал ограбленной Януковичем и атаковать РФ Украина, сравнивая ее попытки выжить и привлечь внимание мирового сообщества с поведением уличной девки», — отметил эксперт.

Он напомнил, как во время Майдана Зеленский насмехался над протестующими и явно симпатизировал беркутовцам.

«Кстати, насчет Майдана — ведь это его последовательная позиция. Сейчас, как раз под выборы, Зеленский решил показать очередной сезон «Слуги народа», где он уже совсем грязно пытается дискредитировать наиболее рейтинговых кандидатов. Как минимум украинский сегмент ФБ крайне негативно воспринял подобное. Прежде всего — как там показаны Майдан и его участники, как показаны настоящие патриоты. По мнению Зеленского, Майдан — это сборище оборванцев, быдло, управляемое олигархами. А патриоты — просто нацисты, причем умственно отсталые. Я отказываюсь понимать, как он может подобное себе позволять в отношении общества, что похоронил уже более десяти тысяч жертв российской вооруженной агрессии и продолжает ежедневно получать сводки с фронта и обращения из военных госпиталей», — возмутился политолог.

Впрочем, по его словам, активная поддержка Зеленского «пророссийским шабашем» — «ерунда», и главное, чтобы правильный выбор сделали сами украинцы.

«А буквально сегодня раскрылась еще информация. Оказалось, что деньги на избирательную кампанию Зеленского — в основном от людей, близких к Андрею Портнову. Поэтому самому сподвижнику Януковича, автору изменений в Конституцию, наделили экс-президента диктаторскими полномочиями. Стоит ли напоминать, что Янукович также всегда плясал под дудку Кремля? Таким образом, вся «вата», весь антиукраинский, пророссийский шабаш, получив четкие сигналы от Владимира Зеленского, сгруппировался вокруг его кандидатуры и начал активно его поддерживать — кто финансами, кто медиаресурсами. Но на самом деле все это ерунда. Главное, чтобы мы с вами не дали себя обмануть — и не поддержали его своими голосами 31 марта», — резюмировал Алексей Голобуцкий.