Курс валют на сегодня 29 марта - доллар подорожал, евро подорожал

Курс валют на сегодня 29 марта - доллар подорожал, евро подорожал

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На пятницу, 29 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подорожал, евро подорожал.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 29 марта цена доллара США составит 27 гривен 25 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 17 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 30 57 копеек, что в свою очередь на 7 копеек больше чем в четверг, 28 марта.

В четверг, 28 марта, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.3/27.25 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.67/30.61 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

Смотрите остальные курсы валют в Украине

Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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