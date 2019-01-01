Штаб ООС: боевики бьют в районе 5 населенных пунктов

Враг на Донбассе устраивает новые провокации: за прошедшие сутки боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений ОС, 4 раза используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было осуществлено 4 обстрела: из минометов калибров 120 и 82 мм — в районе населенного пункта Гнутово; дважды — с подствольных гранатометов и стрелкового оружия — вблизи города Авдеевка; из крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Лебединское", — подчеркнули в штабе.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики трижды открывали огонь: дважды — из минометов калибра 82 мм — вблизи села Крымское; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Станица Луганская.
От начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", — говорится в отчете.
Как сообщал ONLINE.UА, народный депутат и глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя провокации 9 марта в Киеве и Черкассах, напомнил, что РФ сосредоточила многочисленные войска и оружие возле украинских границ. Следующее нападение Кремля произойдет в момент наибольшей слабости Украины, а националисты своим поведением лишь способствуют угрозе новой агрессии.