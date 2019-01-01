Штаб ООС: боевики бьют в районе 5 населенных пунктов

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Враг на Донбассе устраивает новые провокации: за прошедшие сутки боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений ОС, 4 раза используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было осуществлено 4 обстрела: из минометов калибров 120 и 82 мм — в районе населенного пункта Гнутово; дважды — с подствольных гранатометов и стрелкового оружия — вблизи города Авдеевка; из крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Лебединское", — подчеркнули в штабе.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики трижды открывали огонь: дважды — из минометов калибра 82 мм — вблизи села Крымское; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Станица Луганская.

Украинская разведка сообщает, что 28 марта ответным огнем трех оккупантов было ранено.

От начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", — говорится в отчете.

Как сообщал ONLINE.UА, народный депутат и глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя провокации 9 марта в Киеве и Черкассах, напомнил, что РФ сосредоточила многочисленные войска и оружие возле украинских границ. Следующее нападение Кремля произойдет в момент наибольшей слабости Украины, а националисты своим поведением лишь способствуют угрозе новой агрессии.