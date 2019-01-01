Оккупанты арестовали абсолютно всех крымских татар, которых задержали во время обысков

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В оккупированном Крыму Киевский районный суд Симферополя арестовал всех задержанных во время обысков крымских татар до 15 мая, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Крымский процесс".

"27 и 28 марта, Киевский районный суд Симферополя в закрытом режиме избрал меру пресечения всем 23-м задержанным крымскотатарским активистам. Все судебные заседания проходили в закрытом режиме. Решение суда по всем фигурантам были идентичны: Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 мая 2019 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что были задержаны и взяты под стражу: Шабан Умеров, Рустем Сейтхалилов, Риза Изетов, Фарид Базаров, Джемиль Гафаров, Сейран Муртаза, Алим Каримов, Тофик Абдулгазиев, Билял Адилов, Меджит Абдурахманов, Рустем Шейхалиев, Сейтвели Сейтабдиев Яшар Муединов, Изет Абдулаев, Асан Яников, Энвер Аметов, Руслан Сулейманов, Аким Бекиров, Эрфан Осман, Сервет Газиев, Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов и Владлен Абдулкадыров.

Стоит отметить, что местонахождение Эдема Яячикова, который отсутствовал дома во время обыска, до сих пор неизвестно, его жена Сусанна Яячикова подала заявление в полицию о похищении.

"Ремзи Бекиров, Шабан Умеров, Риза Изетов, Фарид Базаров и Руслан Сулейманов обвиняются по части 1 статьи 205.5 УК РФ (организация деятельности Хизб ут-Тахрир), остальные 20 человек, включая пропавшего Эдема Яячикова, обвиняются по 1 части статьи 205.5 (участие в организации Хизб ут-Тахрир", — пишет "Крымский процесс".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти ЕС требуют, чтобы Кремль прекратил произвольные обыски в домах крымских татар и гарантировал соблюдение всех основополагающих прав на территории незаконно аннексированного полуострова.