Власти США жестко раскритиковали произвол ФСБ

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Госдепартамент США осудил Россию за задержание 23 жителей Крыма, которых обвиняют в участии в организации " Хизб ут-Тахрир. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь заместителя Госдепа США Роберт Палладино, передает ONLINE.UA.

"Мы осуждаем действия российской оккупационной власти в Крыму. Вооруженные сотрудники ФСБ в масках ворвались в дома крымских татар, терроризируя семьи и арестовав более 20 человек", — написал американский дипломат.

Власти США призывают освободить этих людей и других более 70 "несправедливо осужденных украинцев".

Как известно, 27 марта в оккупированном Крыму российские силовики провели минимум 25 обысков в домах крымскотатарских активистов по делу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". 23 человека задержали, включительно с теми, кто пришел поддержать обыскиваемых. Киевский районный суд Симферополя в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных во время обысков крымских татар до 15 мая.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к генсеку ООН с просьбой усилить санкции в отношении России. В своем письме дипломат рассказал о новой волне преследований крымских татар во временно оккупированном Россией Крыму.