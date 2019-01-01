Корабли НАТО вошли в Черное море - Россия начала сопровождение

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Корабли Черноморского флота приняли на сопровождение фрегаты НАТО, которые вошли в акваторию Черного моря по приглашению Украины для участия в учениях. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

"Силы и средства Черноморского флота приняли на сопровождение группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов КСО (с управляемым ракетным оружием ВМС Нидерландов, Канады и Испании, которые вошли в акваторию Черного моря", — говорится в сообщении.

Указано, что наблюдение осуществляют корабли ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков".

Напомним, недавно пресс-служба Операции Объединенных сил сообщила, что во время выхода украинского морского буксира "Корец" в Азовское море военные обнаружили надводные корабли России, которые устроили наглую провокацию. Отмечается, что украинский буксир выходил в море для отработки задач по боевой подготовке. Во время выхода из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль военные обнаружили корабль ФСБ РФ "Краснодарец".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее европейские дипломаты наконец согласовали введение санкций против россиян, причастных к захвату 24 украинских моряков во время инцидента возле Керченского пролива.