"Путин не в восторге": в США похвастались планом по сдерживанию РФ

"Путин не в восторге": в США похвастались планом по сдерживанию РФ

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Госсекретарь США Майкл Помпео во время конференции в Вашингтоне заявил, что американская политика сдерживания действий президента России Владимира Путина является одной из самых жестких со времен 40-го президента Рональда Рейгана. В Вашингтоне вполне осознают угрозу со стороны Москвы, передает ONLINE.UA.

По его словам, в этом направлении Соединенным Штатам предстоит выполнить еще больше работы.

Также американский чиновник прокомментировал утверждения о сговоре предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа с Россией.

"Владимир Путин не в восторге от того, что мы экспортируем энергоресурсы. Никак не может быть в лучших интересах России и то, что бюджет (проект бюджета на следующий финансовый год — ред.) Министерства обороны США превышает 700 миллиардов долларов", — сказал Помпео.

Однако при этом госсекретарь подчеркнул, что "нельзя спекулировать на подобных обвинениях". По его словам, на слушаниях в Сенате Конгресса его "постоянно обвиняют в том" что нынешняя вашингтонская администрация "не понимает, какую угрозу представляет Россия для США".

"Я вижу, как президент Трамп принимает эту угрозу очень серьезно", – ответил на это он.

Как сообщал ONLINE.UА, российский оппозиционер и политический эксперт Леонид Гозман заявил, что вторжение на Донбасс было колоссальной ошибкой Путина. Поэтому договориться с Россией о выводе ее вооруженных формирований с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей возможно.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, Владимир Путин, РФ, Майк Помпео
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