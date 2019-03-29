В СБУ наконец прокомментировали резонансное расследование об "украинской ЧВК" в Сирии

В СБУ заявили, что расследование группы Conflict Intelligence Team (CIT) о якобы украинскОЙ ЧВК "Вега", которая действует в Сирии, является недостоверным, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что Vega Strategic Services действительно была зарегистрирована в Николаеве в 2011 году украинцем Анатолием Смолиным, однако она не имеет отношения к военной сфере, отметил председатель СБУ Василий Грицак.

Глава СБУ добавил, что сфера деятельности компании связана с деятельностью частных охранных фирм и сопутствующих услуг. В 2013 году "Вега" практически прекратила свою работу в Украине после выезда Смолина в Россию. Грицак подчеркнул, что функционирование частных военных компаний не предусмотрено законодательством Украины.



По данным СБУ, московский филиал компании во главе с гражданином Украины Джиникашвили в начале 2014 года активно использовали сотрудники спецслужб РФ для вербовки российских наемников для участия в боевых действиях в Украине.

"Обнародованная в СМИ с подачи спецслужб РФ фэйковая информация относительно функционирования в Сирии украинской частной компании "Вега" не соответствует действительности", — сказано в сообщении.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что российские наемники обратились в Международный суд с требованием расследовать незаконное использование людей организаторами российских ЧВК в военных целях.