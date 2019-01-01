"Борьба только начинается": эксперт рассказал о стратегии Путина

"Борьба только начинается": эксперт рассказал о стратегии Путина

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что глава Кремля Владимир Путин не жалеет ничего для достижения своих целей — использует деньги олигархов и спецслужб, чтобы вести борьбу с Западом. А это противостояние только начинается, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

По мнению эксперта, Путин считает, что борется с либеральным декадентским Западом, а себя он называет представителем"традиционных ценностей".

"Борьба между Путиным и Западом только начинается", – сказал он в Конгрессе США.

Там 28 марта состоялись слушания в комитете по разведке палаты представителей. Их причина – возможное вмешательство России в американские выборы 2016 года.

"Он (Путин – ред.) использует деньги олигархов и спецслужб, чтобы вести эту борьбу внутри России и за ее пределами", — говорит Макфол.

Кроме того, бывший дипломат отметил, что Путин для достижения своих целей активно вкладывает деньги в СМИ, в том числе в телеканал RT и новостное агентство Sputnik и "создает по всему миру фейковые организации". Глава Кремля также "использует разведслужбы для того, чтобы воровать информацию". Кроме того,"он использует собственность и деньги за границей, чтобы влиять на внешнюю политику".

"Иногда Путин использует для достижения своих политических целей еще и скрытые военные механизмы, как это произошло в Украине в 2014 году", – также отметил дипломат.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее эксперт рассказал, как можно остановить Путина.

Источник: Радіо Свобода Теги: США, Владимир Путин, война, РФ, стратегія
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