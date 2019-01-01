Громкий дипломатический скандал в Швеции: российский дипломат сбежал из страны

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Российский дипломат покинул Швецию после ареста компьютерного специалиста, которого он якобы обрабатывал как шпиона, с которым встретился в Стокгольме три недели назад, чтобы совершить акт шпионажа, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на AP.

Власть Швеции возмутила задержка Москвой решение вернуть дипломата обратно в Россию после того, как его увидели на встрече со шведским компьютерным специалистом в ночном клубе, где и произошел арест.

В разведывательном отчете Европейской службы дипломат идентифицирован как Евгений Умеренко, специалист в области технологического шпионажа. В отчете сказано, что ранее он выполнял подобную шпионскую роль, когда был дипломатом в Германии. Анна Лундблад, пресс-секретарь шведского Министерства иностранных дел, подтвердила в четверг, что Умеренко покинул страну, но сказала: "Мы не будем обсуждать этот вопрос более детально".

"После ареста компьютерного специалиста по подозрению в шпионаже Швеция вызвала посла России. Шведского специалиста по компьютерному моделированию и биофизике арестовала 26 февраля служба безопасности Швеции SAPO, которая сказала, что российский агент завербовал шведа после того, как работал ради этого "в течение длительного времени". Преступная деятельность продолжалась, по крайней мере, с 2017 года", — сказано в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее австрийские правоохранители сообщили о еще одном российском шпионе, который передавал Москве секретную информацию. Прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции уже год ведет дело в отношении контрразведчика.