Назван популярный продукт, который повышает риск смерти

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Употребление даже небольшого количества красного мяса повышает риск преждевременной смерти от всех причин. К такому выводу пришли американские ученые, которые в ходе масштабного эксперимента проанализировали пищевые привычки 96 тысяч прихожан.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на журнал Nutrients.