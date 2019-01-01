Назван популярный продукт, который повышает риск смерти

Употребление даже небольшого количества красного мяса повышает риск преждевременной смерти от всех причин. К такому выводу пришли американские ученые, которые в ходе масштабного эксперимента проанализировали пищевые привычки 96 тысяч прихожан.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на журнал Nutrients.
Отмечается, что всех участников разделили на несколько категорий: 0, 4, 9,1, 15,6 и 41,7 грамма мяса, которые люди употребляли ежедневно. Максимальный средний показатель потребления красного мяса в выборке не превышал 50 граммов.
Кроме того, была учтена информация про пол, возраст, здоровье, индекс массы тела, семейное положение, прочее.
"За время исследования от разных причин умер 7961 участник: 2598 человек умерли от заболеваний сердечно-сосудистой системы, а в 1873 – от рака.У участников, которые ели красное мясо риск преждевременной смерти от всех причин и от сердечно-сосудистых заболеваний был выше на 1,18% и 1,26% по сравнению с теми, кто вообще не ел этого продукта.Также риск был выше при потреблении красного и переработанного мяса", — сказано в сообщении.
К красному мясу относят:
• говядину и телятину;
• свинину;
• овечье мясо и ягнятину;
• козье мясо;
• конину;
• крольчатину;
• мясо нутрии;
• дичь.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Супрун развеяла популярный миф о безопасной дозе алкоголя, подчеркнув, что независимо от количества выпитого алкоголя, он наносит непоправимый вред здоровью.