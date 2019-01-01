Анджелина Джоли сыграет в фильме Marvel - первые подробности

Голливудская актриса Анджелина Джоли уже примеряла роль женщины-героя в приключенческом фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", который сделал ее любимицей многих киноманов. Недавно стало известно, что голливудские режиссеры и сценаристы проводят переговоры со знаменитостью относительно ее участия в съемках нового фильма Marvel.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Hollywood Reporter.

По предварительным данным, голливудская красотка может сыграть одну из ролей в супергеройском фильме "Вечные (Eternals).

"Однако никакой информации о роли, которая может достаться 43-летней Анджелине Джоли, не сообщается. Однако, если переговоры пройдут успешно, то для звезды фильма "Мистер и миссис Смит" это будет первая роль в супергеройській картине. Режиссером киноленты выступит Хлоя Чжао, а в кресла сценаристов сядут Мэттью и Райан Фирпо", — сказано в сообщении.

Киновселенная Marvel — вымышленная вселенная, серия супергеройских фильмов, основанная на комиксах компании Marvel и разработанная компанией Marvel Studios. Вселенная была создана путем соединения в общую сюжетную линию нескольких фильмов с актерами и персонажами. Уже вышло 20 таких фильмов с соединением сюжета, но разными героями, которые иногда пересекаются между собой.