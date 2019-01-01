Президент Эстонии не захотела встречаться с Путиным

Керсті Кальюлайд (фото — flickr.com)

Президент России Владимир Путин на данный момент не планирует встречаться с главой Эстонии Керсти Кальюлайд во время ее визита в Москву. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на портал ERR.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Еще не было никаких инициатив со стороны наших эстонских визави, поэтому в плане пока каких-либо встреч не значится. Но посмотрим, время еще есть", — заявил пресс-секретарь Путина.

Как известно, президент Эстонии Керсти Кальюлайд 18 апреля этого года посетит Москву с рабочим визитом. Последний раз президент Эстонии посещал Россию 8 лет назад — в 2011 году на повторном освящении церкви Яани в Санкт-Петербурге побывал Тоомас Хендрик Ильвес.

Стоит отметить, что ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала международное сообщество признать войной в Европе захват россиянами украинских кораблей в Азовском море.