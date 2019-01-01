Вкусные выборы и французская весна: куда пойти в Киеве на выходных 30-31 марта

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Весна все ближе, а значит выходить на улицу хочется все чаще. Исполнив свой гражданский долг, пойдя на выборы, останется еще масса свободного времени, которое лучше провести с пользой. ONLINE.UA собрал самые интересные события в Киеве 30-31 марта.

Ulichnayaeda. Фестиваль Выбери по любви

Фестиваль уличной еды традиционно пройдет на арт-заводе Платформа 30-31 марта. Новый сезон любимого фестиваля откроется под слоганом "вкусные выборы". Только речь здесь не о политике, а о еде. На фестивале вас ждут 63 точки фуд-корта (будет все: от миндальных круассанов до мраморных стейков). Для посетителей с детьми будут работать аниматоры и детские комнаты, которые позволят уставшим родителям расслабиться, пройдясь по барам. Кроме того, вас ждут разнообразные интерактивы, музыкальные сцены и 10 фотозон.

Стоимость входа от 130 гривен.

Открытие французской весны в Украине

Дни французской весны в Украине уже успели полюбиться многим киевлянам. Открытие фестиваля пройдет 30 марта в 20:30 на Софийской площади. В этом году вас ждет воздушно-цирковое уличное действо Садовница Мю и кинематика флюидов от французского коллектива Transe Express.

Зрителей ждут незабываемые впечатления от небесно-воздушной феерии с музыкой, визуальными эффектами и невероятными акробатическими трюками.

Сюжет спектакля разворачивается вокруг похожей на цветок оригинальной конструкции, которая открывается, как огромная музыкальная шкатулка. Зацеплена на подъемный кран воздушная звезда общается с гибкой анемоной в воздухе, в то время как артисты на земле создают световое шествие.

Вход на открытие французской весны в Украине бесплатный.

Концерт Сергея Бабкина

Концерт популярного украинского исполнителя Сергея Бабкина пройдет 30 марта на Зеленой сцене арт-завода Платформа. Певец выступит на открытии фестиваля Ulichnaya Eda. Вас ждут давно любимые старые хиты, а также новые композиции лирического артиста.

Билеты онлайн можно купить за 130 гривен, в день концерта – 150.

Фестиваль китайских фонарей

Выходные 30-31 марта последние, когда можно будет насладиться красотой уникального фестиваля в Восточной Европе. На Певчем поле разместили масштабные светловые инсталляции, каждая из которых символизирует китайскую легенду или народную сказку.

Здесь посетителей ждут около 30 тематических экспозиций, среди которых Сады панд и фламинго, карета Золушки, лес с оленями, а центральное место будет занимать — дракон высотой в 40 метров. Также зрители станут свидетелями уникального Фестиваля огня и света. По выходным можно увидеть традиционную праздничную программу, которая начинается в 17:00.

Стоимость входа: 120-150 грн.

Free Market

У всех нас есть ненужные вещи, которые только перекладываются с полки на полку и ждут то ли тяжелого времени, то ли похудевшей фигуры, но чаще всего такой момент так и не наступает. На Free Market вы сможете принести свои ненужные вещи и совершенно бесплатно взять то, что нравится и подход вам. Помимо одежды и обуви здесь будут бытовые предметы/приборы, книги, картины и все то, что, может стать полезным. Вещи, которые останутся, отправят в центры помощи беженцам в Киеве.

Free Market состоится 30 марта в 14:00 в Coschey Local DIY. Вход свободный.

Скрябин и Юрий-Юркеш Юрченко

В субботу, 30 марта, члены коллектива и Юрко Юрченко приглашают на необычный клубный концерт, который пройдет в Caribbean Club. Уникальность концерта состоит в том, что песни Кузьмы впервые будут звучать в сопровождении симфонического оркестра, а именно Заслуженного академического Ансамбля песни и танца ВСУ. Юрко Юрченко – фронтмен украинского фолк-панк-рок коллектива Yurcash, исполнит все вокальные партии Андрея Кузьменко. Начало в 19.00. Стоимость входа: 300-1500 грн.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что выдающаяся американская певица, номинантка Grammy, победительница Blues Music Award Бэт Харт проведет в Киеве грандиозный концерт.