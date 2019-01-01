Робот-хирург NASA впервые в Украине провел уникальную операцию - впечатляющее фото

Робот-хирург NASA впервые в Украине провел уникальную операцию - впечатляющее фото

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Фото: pixabay.com

Впервые в Украине робот-хирург, которого разработали в NASA, провел полноценную уникальную операцию. Новый "доктор" получил символическое имя daVinci, передает ONLINE.UA со ссылкой на винницкие СМИ.

Отмечается, что хирургического вмешательства нуждался 54-летний мужчина. У него была вторая стадия рака предстательной железы (рак простаты).Ради этого приехал специалист из Киева. Операцию провели в Виннице.

"У робота есть четыре руки, в которых крепятся хирургические инструменты. Глаза врача – это 3D-камера, которую через малое отверстие вводят в тело пациента. Врач управляет пультом, а все движения выполняют манипуляторы. Они способны выполнять сверхточные манипуляции, не повреждая другие ткани", — сказано в сообщении.

К счастью, операция прошла успешно. Через несколько дней пациента выпишут из больницы.

Стоит отметить, что ранее робот помогал военным медикам, после чего его стали использовать и гражданские медики.

Робот-хирург NASA впервые в Украине провел уникальную операцию - впечатляющее фото (1)

Как сообщал ONLINE.UA, ранее робот София в эфире одного из украинских телеканалов ответила на вопрос, что она думает о президенте России Владимире Путине и как относится к богу. София призналась, что с главой Кремля пока не знакома.
Источник: ONLINE.UA Теги: NASA, робот-хирург, операция, Винница
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