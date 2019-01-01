В России мужчину осудили за репост сообщения в Telegram

В России мужчину осудили за репост сообщения в Telegram

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Фото: flickr.com

Гражданина РФ, юриста Дмитрия Третьякова приговорили к двум годам условно за то, что он сделал репост записи журналиста Аркадия Бабченка в Telegram. Стоит отметить, что мужчину арестовали еще в прошлом году, в апреле, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Медиазону".

Так, по версии следствия, мужчина сделал репост в телеграм-чате сторонников политика Алексея Навального текста с канала публициста Аркадия Бабченка. К репосту Третьяков добавил собственный короткий комментарий: "Согласен".

"Российское следствие обвинило мужчину по статье "Призывы к экстремизму в интернете". Спасский райсуд приговорил его к двум годам лишения свободы условно и освободил в зале суда. Следует отметить, что прокуратура, в свою очередь, просила для Третьякова 2 года реального заключения. Кстати, в СИЗО Третьяков отсидел год", — сказано в сообщении.

Кроме того, суд назначил россиянину два года испытательного срока и установил запрет на участие в любых общественных организациях на тот же период.

"Сегодняшнее решение – это однозначно не конец. На следующей неделе мы подадим жалобу на этот приговор", – прокомментировал решение адвокат мужчины Сергей Валиуллин.

По его словам, в отношении самого Бабченка через его запись ведется проверка, однако результатов до сих пор нет.

Как сообщал ONLINE.UA, в Госдуму РФ уже внесен законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, суд, допис, цензура, Интернет
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