Оккупанты в Крыму вывели ракетные корабли в Черное море: что происходит

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Министерство обороны РФ сообщает, что российские военные провели учения ракетных кораблей в акватории Черного и Каспийского моря, в учениях приняли участие более 5 тысяч военнослужащих, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Учебно-боевые задачи выполнили ракетные соединения 58-й и 49-й общевойсковых армий ПВО, а также ракетных кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что учения прошли в пяти регионах, Дагестане, Северной Осетии, Ростовской области, оккупированном Крыму, на Ставрополье, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

"Ракетные и артиллерийские соединения, а также корабли, оперативно-тактическая авиация и части ПВО отработали более 900 нормативов. Более 5 тыс. военнослужащих в составе расчетов и экипажей выполнили около 500 огневых задач, в том числе свыше 300 с боевой стрельбой", — добавили в российском министерстве.

Также указано, что в учениях было задействовано более 500 единиц артустановок и ракетных комплексов, включая дальнобойные тяжелые артиллерийские орудия "Тюльпан", реактивные системы залпового огня "Торнадо", "Смерч", "Ураган", "Град", самоходные гаубицы "Мста-С".

Кроме того, в учениях задействовали десятки беспилотных летательных аппаратов, авиационные средства армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, более 20 самолетов и вертолетов.