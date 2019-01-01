УЕФА строго наказал "Шахтер" - известна причина

Союз европейских футбольных ассоциаций наказал "Шахтер" за расистское поведение болельщиков на матче Лиги европы с "Айнтрахтом" 14 февраля, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Союз принял решение закрыть часть трибун во время следующего еврокубкового матча на домашней арене "горняков". В частности, речь идет о закрытии 13-го сектора северной трибуны за расистские выкрики.

Кроме того, "Шахтер" оштрафован на 10 тысяч евро за использование фанатами пиротехники. Кроме того, "Шахтер" должен повесить на трибунах стадиона баннер с надписью #EqualGame и логотипом УЕФА.

Как известно, "Шахтер" проиграл "Айнтрахту" по сумме двух встреч (2:2, 1:4) и покинул Лигу Европы на стадии 1/16 финала.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA, фр. Union Européenne de Football Association) — административный орган, который руководит футбольными ассоциациями в Европе, хотя несколько государств-членов частично или полностью расположены в Азии. Это одна из шести континентальных конфедераций ФИФА, причем наиболее влиятельная и богатая. Почти все сильнейшие футболисты мира играют в Европе из-за того, что именно в ней самые большие зарплаты, особенно в Англии, Испании, Германии, Италии и Франции.