"В восторге от страсти": Настя Каменских представила яркий клип с номинантом Грэмми

Украинская певица Настя Каменских поразила сеть ремейком на хит Peligroso, который она записала в сотрудничестве с номинантом премии Грэмми De La Ghetto. Премьера состоялась 29 марта на YouTube, передает ONLINE.UA.

De La Ghetto откровенно рассказал, каким было первое впечатление об украинской красавице.

"С NK было просто невероятно работать и петь. Она – cosmopolitan girl с латиноамериканским характером. Я был в восторге от ее стиля и страсти, когда впервые услышал Peligroso на радио. Помню, как начитал под песню рэп – с этого, пожалуй, все началось", – вспомнил De La Ghetto.

В новом клипе режиссер Папу Белинина показала историю двух людей, между которыми вспыхивает страсть. Ролик с участием Насти Каменских и De La Ghetto снимали в Киеве и Майами.

"Я просто безгранично счастлива, что моя песня Peligroso покоряет все больше слушателей, как в Украине, так и в Латинской Америке. Работать с De La Ghetto было прекрасно и результат получился невероятный. Своим творчеством я каждый день показываю, что музыка не имеет границ. И успех Peligroso, который сегодня заиграл по-новому, лучшее этому подтверждение", – рассказала Настя Каменских.

В новом клипе певица предстала в соблазнительных образах, которые дополнила обольстительными движениями.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Настя Каменских произвела фурор откровенным нарядом на фестивале в Юрмале.