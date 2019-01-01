РФ решила нагло игнорировать отказ Дании относительно строительства "Северного потока-2"

РФ решила нагло игнорировать отказ Дании относительно строительства "Северного потока-2"

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Фото — facebook.com

Дания в очередной раз не дала "Газпрому" разрешение на прокладку российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах, однако Москву это не остановило, ведь в РФ заявили, что даже несмотря на это переносить дату запуска газопровода они не собираются.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаз Украины".

Срыв планов "Газпрома" прокомментировал также глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на своей странице в Facebook. Он отметил, что это "проект не убивает", но только "пока".

Украинский чиновник считает вполне вероятным и тот вариант, что "Газпром" может проложить трубопровод в обход территориальных вод Дании, однако на это российской компании понадобятся дополнительные усилия и ресурсы.

"Есть веские причины ожидать, что мы получим это разрешение", — сообщил представитель дочерней компании Газпрома Йенс Мюллер во время пресс-конференции в Берлине.

Нельзя отбрасывать версию, что такой вариант действительно рассматривают в России. Так, министра энергетики России Александра Новака утверждает, что позиция Дании не повлияет на планы ввести "Северный поток-2" в эксплуатацию в начале 2020 года, пишут российские СМИ. Тогда завершается действующий контракт на транзит российского газа через Украинскую газотранспортную систему.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее представитель Nord Stream 2 Йенс Мюллер заявил, что российский газопровод "Северный поток-2", строительство которого вызвало осуждение международного сообщества, на самом деле не сможет заменить транзит газа через Украину.

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, Дания, Північний потік -2, газ
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