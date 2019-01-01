РФ решила нагло игнорировать отказ Дании относительно строительства "Северного потока-2"

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Дания в очередной раз не дала "Газпрому" разрешение на прокладку российского "Северного потока-2 " в своих территориальных водах, однако Москву это не остановило, ведь в РФ заявили, что даже несмотря на это переносить дату запуска газопровода они не собираются.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаз Украины".