РФ решила нагло игнорировать отказ Дании относительно строительства "Северного потока-2"

Дания в очередной раз не дала "Газпрому" разрешение на прокладку российского "Северного
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаз Украины".
Срыв планов "Газпрома" прокомментировал также глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на своей странице в Facebook. Он отметил, что это "проект не убивает", но только "пока".
Украинский чиновник считает вполне вероятным и тот вариант, что "Газпром" может проложить трубопровод в обход территориальных вод Дании, однако на это российской компании понадобятся дополнительные усилия и ресурсы.
"Есть веские причины ожидать, что мы получим это разрешение", — сообщил представитель дочерней компании Газпрома Йенс Мюллер во время пресс-конференции в Берлине.
Нельзя отбрасывать версию, что такой вариант действительно рассматривают в России. Так, министра энергетики России Александра Новака утверждает, что позиция Дании не повлияет на планы ввести "Северный
Как сообщал ONLINE.UA, ранее представитель Nord Stream 2 Йенс Мюллер заявил, что российский газопровод "Северный