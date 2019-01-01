Ученые объяснили, как мы оцениваем интеллект партнера

Недавно ученые пришли к выводу, что люди переоценивают не только свой интеллект, но и способности своей второй половинки, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Указано, что исследователи австралийских и варшавских университетов провели эксперимент, в котором принимали участие 218 пар, которые были вместе от 6 лет и больше.Влюбленных попросили оценить свой интеллект и своего партнера по шкале от "очень низкий" до "очень высокий". Затем ученые превратили эти данные в баллы IQ.

"Далее участники прошли тест на интеллект, чтобы исследователи смогли получить реальные показатели. Выяснилось, что свои возможности люди переоцениваются в среднем на 30 баллов.Переоценка партнера оказалась еще выше: мужчины уверены, что их половинки умнее на 36 баллов, а женщины накидывают своим возлюбленным 38 баллов.Ученые связывают это с тем, что, когда у любимого человека есть одна сильная сторона, мы уверены, что и другие качества окажутся положительными", — сказано в сообщении.

Кроме того, ученые также уверяют, что отношения длятся дольше в тех парах, где уровень интеллекта примерно одинаков у обоих партнеров.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее программист Джулиан Александер разработал специальное приложение, которое значительно упрощает поиск идеальной пары благодаря искусственному интеллекту. Изобретатель назвал свое приложение "Джульетта" — оно уже доступно в iTunes.