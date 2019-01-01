"Мы уже договорились с Россией": власти Турции сообщили неутешительные новости

Власти Турции уверяют, что выполнят соглашение о покупке
"Мы договорились с Россией и подписали соглашение. Эта сделка является действительной и мы обсуждаем, когда будет осуществляться доставка," — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи со своим российским коллегой. — Эта сделка – завершена дело".
Напомним, 14 марта министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция в ноябре получит первые
Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган провел переговоры с президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным, с которым обсудил ситуацию в акватории Керченского пролива. Он осудил Путина за нападение на Украину и призвал урегулировать ситуацию дипломатическим путем.