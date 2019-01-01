"Мы уже договорились с Россией": власти Турции сообщили неутешительные новости

Володимир Путін та Реджеп Ердоган (фото — commons.wikimedia.org)

Власти Турции уверяют, что выполнят соглашение о покупке С-400 после того как четыре сенаторы США внесли законопроект о запрете плановой доставки истребителей F-35 из-за игнорирования Анкарой предостережений Вашингтона по приобретению этих систем, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Мы договорились с Россией и подписали соглашение. Эта сделка является действительной и мы обсуждаем, когда будет осуществляться доставка," — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи со своим российским коллегой. — Эта сделка – завершена дело".

Как известно, 28 марта в Сенате США представили двухпартийный законопроект о запрете передачи самолетов F-35 Турции, пока правительство США не засвидетельствует, что Анкара откажется от поставок российской системы С-400 .

Напомним, 14 марта министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция в ноябре получит первые F-35 несмотря на покупку С-400 в РФ. Власти США сразу же предупредили, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 поставит под угрозу приобретения Анкарой новейших истребителей F-35 и, возможно, даже приведет к санкциям США.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган провел переговоры с президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным, с которым обсудил ситуацию в акватории Керченского пролива. Он осудил Путина за нападение на Украину и призвал урегулировать ситуацию дипломатическим путем.