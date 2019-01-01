"Мы уже договорились с Россией": власти Турции сообщили неутешительные новости

"Мы уже договорились с Россией": власти Турции сообщили неутешительные новости

  |  Мир   |   Читати українською
Володимир Путін та Реджеп Ердоган (фото — commons.wikimedia.org)

Власти Турции уверяют, что выполнят соглашение о покупке С-400 после того как четыре сенаторы США внесли законопроект о запрете плановой доставки истребителей F-35 из-за игнорирования Анкарой предостережений Вашингтона по приобретению этих систем, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Мы договорились с Россией и подписали соглашение. Эта сделка является действительной и мы обсуждаем, когда будет осуществляться доставка," — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи со своим российским коллегой. — Эта сделка – завершена дело".

Как известно, 28 марта в Сенате США представили двухпартийный законопроект о запрете передачи самолетов F-35 Турции, пока правительство США не засвидетельствует, что Анкара откажется от поставок российской системы С-400.

Напомним, 14 марта министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция в ноябре получит первые F-35 несмотря на покупку С-400 в РФ. Власти США сразу же предупредили, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 поставит под угрозу приобретения Анкарой новейших истребителей F-35 и, возможно, даже приведет к санкциям США.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган провел переговоры с президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным, с которым обсудил ситуацию в акватории Керченского пролива. Он осудил Путина за нападение на Украину и призвал урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

Источник: ONLINE.UA Теги: Турция, РФ, США, С-400
Новости других СМИ
Прогноз погоды в Украине на субботу - 30 марта
Прогноз погоды в Украине на субботу - 30 марта
РФ решила нагло игнорировать отказ Дании относительно строительства "Северного потока-2"
РФ решила нагло игнорировать отказ Дании относи...
Оккупанты в Крыму вывели ракетные корабли в Черное море: что происходит
Оккупанты в Крыму вывели ракетные корабли в Чер...
В России мужчину осудили за репост сообщения в Telegram
В России мужчину осудили за репост сообщения в ...
Президент Эстонии не захотела встречаться с Путиным
Президент Эстонии не захотела встречаться с Пут...
Громкий дипломатический скандал в Швеции: российский дипломат сбежал из страны
Громкий дипломатический скандал в Швеции: росси...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи