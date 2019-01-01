В США оценили шансы Путина оккупировать Беларусь

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Авторитетное американское издание Washington Post в своем новом материале напомнило, что об угрозе для Беларуси со стороны России, в частности, предостерегали бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и американский публицист Энн Эпплбаум, передает ONLINE.UA.

Как известно, в последнее время Кремль активно развивает так называемое Союзное государство, в которое входят Россия и Беларусь. Разговоров о возможной оккупации Беларуси Россией становится больше – и такой сценарий начинает действительно волновать международное сообщество.