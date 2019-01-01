В США оценили шансы Путина оккупировать Беларусь

В США оценили шансы Путина оккупировать Беларусь

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

 Авторитетное американское издание Washington Post в своем новом материале напомнило, что об угрозе для Беларуси со стороны России, в частности, предостерегали бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и американский публицист Энн Эпплбаум, передает ONLINE.UA.

Как известно, в последнее время Кремль активно развивает так называемое Союзное государство, в которое входят Россия и Беларусь. Разговоров о возможной оккупации Беларуси Россией становится больше – и такой сценарий начинает действительно волновать международное сообщество.

Что интересно, соглашение о тесном сотрудничестве страны подписали еще в 1997 году, однако реальных результатов в этом направлении было немного.

"Некоторые российские элиты говорят о том, что создание функционального Союзного государства позволит Владимиру Путину остаться у власти после завершения его уже четвертого президентского срока в 2024 году. Он мог бы стать первым лидером новой страны", — отмечают американские аналитики.

Однако авторы убеждены, что шансов у Путина совсем немного. Несмотря на заявления белорусского президента Александра Лукашенко о более тесной интеграции с Россией, Беларусь на самом деле постепенно дистанцируется от соседа.

"Белорусская власть зависит от альянса с Россией и ее экономики, однако Лукашенко выстроил лояльную и эффективную бюрократическую систему для продвижения своей внешней политики", — уверяют аналитики.

Как сообщал ONLINE.UA, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия подумают про совместной ответ на возможное появление в Европе или Украине ядерных ракет США средней и меньшей дальности.

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, Беларусь, РФ, США
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