РФ не сможет это сделать: в "Нафтогазе" рассказали о будущем "Северного потока-2"

РФ не сможет это сделать: в "Нафтогазе" рассказали о будущем "Северного потока-2"

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Фото: 24tv.ua

Российский газопровод "Северный поток-2" не смогут практически использовать до 1 января 2020 года, когда заканчивается действующий контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" относительно поставок газа. Об этом сообщил председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

"Сейчас все проявляют любопытство, что случится с 1 января 2020 года. Но сейчас есть лишь один вопрос, на который есть определенная ответ. Ни в коем случае "Северный поток-2" не будет введен в эксплуатацию до этой даты. Сейчас, после того, что случилось в Дании, — это, безусловно, не запрет, но это еще одна большая задержка. Достаточно очевидно, что последняя дата, на которую рассчитывал консорциум, не будет достигнута. Что означает, что этот газопровод не будет иметь возможности транспортировать газ в Европу с 1 января 2020 года. Не загадывая на большую перспективу, но к следующей зиме мы уже можем предполагать, что будет происходить в результате этого", — сказал Коболев.

Он подчеркнул, что "Газпрому" придется либо сокращать объемы поставок газа в Европу, или договариваться с Украиной об условиях транзита по европейским правилам.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Дания в очередной раз не дала "Газпрому" разрешение на прокладку российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах, однако российскую сторону это не остановило, ведь в РФ заявили, что даже несмотря на это переносить дату запуска газопровода они не собираются.

Источник: Укрінформ Теги: РФ, Украина, Северный поток-2, транзит газа
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