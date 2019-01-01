День смеха: история и необычные традиции праздника

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История праздника

День смеха – международный праздник, который отмечают 1 апреля. В этот день традиционно разыгрывают друзей и родных, либо подшучивают над ними. Многие СМИ выпускают фейковые новости, которые надолго остаются в памяти доверчивой аудитории.

Праздник смеха возник настолько давно, что до конца проследить его историю невозможно. Согласно самой распространенной версии, День смеха появился во Франции. До 1582 года здесь отмечали весной Новый год — с 25 марта по 1 апреля. Затем власти решили ввести новый календарь — Григорианский, и новогодние праздники перенесли на привычное для нас время — 1 января. Но многие французы не сразу распрощались со старыми традициями и продолжали отмечать Новый год 1 апреля, из-за чего над ними подшучивали и издевались более образованные сограждане.

Также существует мнение, что изначально 1 апреля отмечали день весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками. Позже весенние капризы погоды люди старались задобрить шутками и розыгрышами.

Широкую популярность праздник получил в XVIII веке. Его в американских колониях отмечали англичане, французы и шотландцы.

Традиции Дня смеха в мире

Сегодня 1 апреля отмечается во многих странах мира, но нигде не является выходным. В каждой стране существуют свои традиции праздника и самые популярные шутки.

Так, в США День смеха называют "праздником сердца, а не государства". Самыми популярными шутками американских школьников остается брошенный на дорогу привязанный бумажник или лист бумаги, который цепляется на спину человека с надписью "Пни меня". Любят подшутить над близкими и взрослые. Мать может подать на стол шоколадные пирожные, внутри которых вата, или торт, заполненный тряпьем.

В Великобритании шутить и разыгрывать людей можно только до обеда. Англичане верят, что розыгрыши после полудня приносят неудачу шутнику.

Интересно, что практичные германцы и вовсе считают 1 апреля несчастливым днем. Они убеждены, что человек, рожденный в этот день, обречен на неудачи. В деревнях в День смеха не работают, не начинают новых дел. Дети и взрослые разыгрывают друг друга, посылая выполнять нереальные задания.

В Португалии День смеха отмечают очень оригинально: здесь люди бросают друг в друга мукой.

В Шотландии шутят не один, а два дня. 1 апреля называется Днем кукушки, поскольку обманутый становится "ротозеем", а второй — День хвоста. Все шутки 2 апреля связаны с нижней половиной тела. Считается удачей, если человек сел на завуалированную "подушку-пердушку", которая в итоге издает характерные звуки.

В Индии праздник получил название Holi Festival и отмечается, как и в древние времена, 31 марта. Индийцы не только много шутят: бросаются специями, мажутся красками, жгут костры.

День смеха в Украине

Наши предки отмечали 1 апреля с давних времен. В этот день язычники встречали домового, который якобы пробуждался после зимней спячки. Жители Киевской Руси переодевались в нелепые костюмы и будили домового шутками.

Сейчас самого большего размаха приобрело празднование Дня смеха в украинской столице юмора — Одессе. Здесь обычно проходит фестиваль Юморина. В 2019 году фестиваль посвятили кинотеме, он стартует 30 марта и продлится до конца дня 1 апреля.

Украинцы любят сыграть на самом большом страхе своего близкого и смоделировать ситуацию, которая не всегда вызывает положительные эмоции и смех. Но все же в День дурака, как его часто называют наши соотечественники, много добрых шуток, которые заставляют людей чаще улыбаться и легче переживать рабочий понедельник.

В этом году 1апреля мы узнаем первые результаты выборов президента и надеемся, что судьба с нами не сыграет злую шутку.

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