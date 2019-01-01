Наконец стало известно, когда состоится следующий саммит Украина-ЕС

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Очередной саммит Украина-Евросоюз состоится 8 июля, однако место проведения пока не известно.Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарда Джозвяка.

Сейчас известно, что европейскую сторону на мероприятии будет представлять президент Европейского совета Дональд Туск.

"Следующий саммит Украина — ЕС состоится 8 июля. Туск примет участие со стороны ЕС. Большой вопрос, кто будет представлять Киев?", — написал Джозвяк.

Как известно, прошлогодний саммит Украина-ЕС проходил в Брюсселе, вероятно, нынешняя встреча пройдет в Киеве, однако место проведения еще не объявляли. На прошлом саммите Украину представлял президент Петр Порошенко, ЕС – президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Напомним, недавно премьер-министр Литвы, кандидат на пост генерального секретаря Совета Европы Андрюс Кубилюс заявил, что Литва и Польша будут продвигать в Евросоюзе стратегическую инициативу относительно получения Украиной в 2027 году перспектив членства в ЕС. Он подчеркнул, что Польша и Литва во время своего председательства в ЕС будет пытаться продвигать вопрос о присоединении к нему Украины.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее канцлер Германии Ангела Меркель называла главное условия мирного и безопасного существования в Европе.