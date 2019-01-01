Разведка сообщает о тревожной активности боевиков на Донбассе

Представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию разведки сообщил, что перед выборами президента Украины боевики активизировались – усиливают передовые позиции и увеличивают численность своих прихвостней. Кроме того, оккупанты усиливают контроль над вооруженными подразделениями, передает ONLINE.UA.

Что интересно, в некоторые подразделения военнослужащие заблаговременно возвращаются из отпусков и командировок. Также боевики усилили подготовку артиллерийских подразделений. При этом они обустраивают дополнительные, в том числе и ложные позиции. В Минобороны отмечают, что боевики это делают для того, чтобы лучше замаскировать свои настоящие передовые позиции и пути выдвижения подразделений артиллерии из глубины.

"В то же время на передовых позициях оккупантов разворачиваются дополнительные командно-наблюдательные пункты с обязательным включением в их состав коректеровщиков огня артиллерии", – говорит Гуцуляк.

Кроме того, отмечается, что в Крыму окуппанты будут пытаться купить и вывезти на материковую Украину документы украинского образца, которые удостоверяют личность. Их якобы выдали жителям Крыма до марта 2014 года. Зато на Донбассе боевики планируют искусственно ограничить количество граждан, которые смогли бы приехать на избирательные участки 31 марта.

Как сообщал ONLINE.UA, Служба внешней разведки заявляет, что российские спецслужбы продолжают воплощать в жизнь схемы для влияния на выборы Президента Украины. Указано, что жители захваченного полуострова "будут голосовать" за нужных стране-агрессору кандидатов.