Создатели "Игры престолов" выпустили трейлер о трагедии в Украине

Популярный американский телеканал HBO презентовал полноценный трейлер сериала "Чернобыль" о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. По предварительным данным, премьеру фильма стоит ожидать 6 мая 2019 года, передает ONLINE.UA со ссылкой на CNN.

Что особенно интересно, созданием этого сериала занимались разработчики "Игры престолов". В нем речь идет о техногенной катастрофе, которая охватила не только территорию Украины, но и соседские территории. Создатели покажут всю хронологию тех событий, что случились в апреле 33 года назад в городе Припять Киевской области: от эвакуации людей и создания 30-километровой зоны вокруг города до последствий радиационного загрязнения как в природе, так и среди людей.

"В сериале на основе реальных событий сыграли такие актеры, как Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джаред Харрис и другие. Продюсерами ленты выступила Каролин Штраус, которая ранее работала над другими знаменитыми лентами – "Секс и город" и "Игра престолов". Над "Чернобылем" также работал продюсер сериала "Черное зеркало". Сериал будет состоять из пяти эпизодов, а съемки сериала проводились в столице Литвы, Вильнюсе", — сказано в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее внимательные фанаты популярного сериала "Игра престолов" заметили спойлер на теле звезды саги — британской актрисы Софи Тернер. Отмечается, что Тернер сделала себе новую татуировку. Пользователи сети считают, что рисунок может быть спойлером к сериалу.