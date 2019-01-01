Леди Гага наконец призналась, почему рассталась с женихом

Знаменитая певица и голливудская актриса Леди Гага разорвала отношения с женихом Кристианом Карино в конце февраля, однако тогда она не рассказала, что произошло. Только через месяц после расторжения помолвки знаменитость заговорила о том, что спровоцировало разрыв, передает ONLINE.UA со ссылкой на Us Weekly.

Стоит отметить, что звезда была в отношениях с Кристианом Карино около двух лет. Однако знаменитость не разглашала причин, которые спровоцировали разрыв перед свадьбой. Теперь голливудская красотка решилась рассказать правду.

По словам певицы, ее экс-возлюбленный беспричинно и бесконечно ее ревновал к кому-либо из ее окружения. Во время каждой встречи он устраивал ей допросы, чем провоцировал нервы и ссоры. Однако, как указано в источнике, принять звезде такое решение помогло равнодушие ее друзей к Кристиану Карино.