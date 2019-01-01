Леди Гага наконец призналась, почему рассталась с женихом

Леди Гага наконец призналась, почему рассталась с женихом

  |  Шоу-бизнес   |   Читати українською
Леді Гага (фото — lviv.molbuk.ua)

Знаменитая певица и голливудская актриса Леди Гага разорвала отношения с женихом Кристианом Карино в конце февраля, однако тогда она не рассказала, что произошло. Только через месяц после расторжения помолвки знаменитость заговорила о том, что спровоцировало разрыв, передает ONLINE.UA со ссылкой на Us Weekly.

Леди Гага наконец призналась, почему рассталась с женихом (1)

Стоит отметить, что звезда была в отношениях с Кристианом Карино около двух лет. Однако знаменитость не разглашала причин, которые спровоцировали разрыв перед свадьбой. Теперь голливудская красотка решилась рассказать правду.

По словам певицы, ее экс-возлюбленный беспричинно и бесконечно ее ревновал к кому-либо из ее окружения. Во время каждой встречи он устраивал ей допросы, чем провоцировал нервы и ссоры. Однако, как указано в источнике, принять звезде такое решение помогло равнодушие ее друзей к Кристиану Карино.

Леди Гага наконец призналась, почему рассталась с женихом (2)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на премьере фильма "Звезда родилась", в котором популярная певица Леди Гага дебютировала как актриса, красавица впервые рассказала об издевательствах, которые переживала в детстве.
 

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Леди Гага, Кристиан Карино, отношения, свадьбы, разрыв
Новости других СМИ
Уход за красотой: советы для женщин от специалистов
Уход за красотой: советы для женщин от специали...
Создатели "Игры престолов" выпустили трейлер о трагедии в Украине
Создатели "Игры престолов" выпустили ...
Вкусные выборы и французская весна: куда пойти в Киеве на выходных 30-31 марта
Вкусные выборы и французская весна: куда пойти ...
СМИ: Лувр потерял самую дорогую картину в мире
СМИ: Лувр потерял самую дорогую картину в мире
"Это уже слишком": новое пикантное фото Каменских спровоцировало споры в сети
"Это уже слишком": новое пикантное фо...
Неожиданно: Дуа Липа повторила сексуальный образ Тины Кароль
Неожиданно: Дуа Липа повторила сексуальный обра...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи