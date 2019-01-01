Ученые наконец узнали, каких людей больше - добрых или злых

Ученые наконец узнали, каких людей больше - добрых или злых

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Фото: flickr.com

Американские ученые пришли к выводу, что добра в людях гораздо больше, чем зла. Психологи собрали группу добровольцев из разных частей Америки и провели личностные тесты, передает ONLINE.UA со ссылкой на Frontiers.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1518 человек. Ученые хотели понять, какие черты преобладают у этих людей – темные или светлые.

Как известно, темная триада личности – это группа черт, которая включает в себя нарциссизм, макиавеллизм и психопатию. В светлую триаду ученые включили гуманизм, кантианство (люди воспринимаются не как средство достижения цели, а как самоцель) и веру в добро.

"Сначала добровольцы отвечали на традиционные вопросы об уровне образования, финансовой стороне жизни, семейном положении и т.д. Потом психологи по очереди измерили преобладание в них темных и светлых черт.Оказалось, что в среднем люди в 1,3 раза ближе к светлой триаде, чем к темной. Настоящих злодеев в выборке практически не было", — сказано в сообщении.

По словам психологов, светлая триада не исключает темную, и наоборот. Человек может иметь признаки обоих групп черт, но одна из них неизбежно преобладает.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что эксперты из Университета Бригам Янґу пришли к выводу, что недостаточное количество сна вынуждает людей вести себя эгоистично и не участвовать в жизни общества. Чтобы выяснить это, им пришлось опросить 1117 людей.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: ученые, исследование, добро, зло
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