Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 апреля ONLINE.UA

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 апреля ONLINE.UA

  |  Культура   |   Читати українською

 В первую неделю апреля не рекомендуется открывать новое дело, подписывать соглашения и менять место работы, о том, кому заниматься благоустройством дома, а кому надо начать экономить Вы можете узнать в астрологическом гороскопе на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков зодиака на ONLINE.UA.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года Овен ♈

На этой неделе Овнам нужно быть осторожными, поскольку против Вас будут замышлять что-то плохое, но если поступить разумно, Вы сможете извлечь из этого выгоду. Родные и близкие помогут снова поверить в существование хороших людей.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля года Телец ♉

Расположение звезд способствует продвижением Тельцов, в этот период представителям данного знака все по плечу. Вы можете увеличить доходы, заключить долгожданные договоры, главное следовать своим планам.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года Близнецы ♊

На этой неделе конкурентам близнецов даже пытаться не стоит противостоять им. Все лучшие идеи будут Ваши и они принесут наибольшую прибыль. Также в этот период Вы будете более уверенными в себе и более разговорчивы, это поможет приятно провести время со старыми знакомыми.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года Рак ♋

У Раков ожидается непростой период в финансовом плане, но приложив достаточно усилий, Вы сможете со всем разобраться и погасить задолженности. Возможно появится перспективное предложение сменить работу.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года Лев ♌

На этой неделе Львам удастся навязать всем свою точку зрения и это благоприятно скажется на Вашей работе и соответственно на финансовом положении. В конце недели Вас могут ожидать выгодные предложения, смотрите не упустите их.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года Дева ♍

Ваших финансов на все не хватит, поэтому настало время поискать дополнительный источник доходов, тем более, что на этой неделе у Дев будет прилив сил и энергии. Вашим близким может понадобиться помощь, старайтесь уделить им больше внимания.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года Весы ♎

Одиноким Весам на этой неделе не стоит ждать новых знакомств, поскольку они не приведут ни к чему серьезному, а представители знака, находящиеся в отношениях, будут рады их улучшению. В финансовом плане все стабильно.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года Скорпион ♏

Скорпионов ожидает большой успех на работе, Вы с легкостью выполните поставленные задачи и сделаете это качественно. Финансовое положение улучшится, деньги можно потратить на покупки для дома и подарки близким.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года Стрелец ♐

Стрельцам на этой неделе лучше избегать дальних поездок и путешествий, финансовые дела пойдут вверх, но не торопитесь тратить деньги. В начале недели покупки Вас огорчат, лучше перенесите шопинг на среду.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года Козерог ♑

У Козерогов на этой неделе будет удивительный нюх на деньги, поэтому Вы с легкостью найдете источники для заработка. Несмотря на стабильную финансовую ситуацию, не стоит себя сильно баловать, хотя несколько приятных мелочей можно себе позволить.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года Водолей ♒

Денежные расходы и негативная информация могут выбить Вас из колеи, но не время грустить, сейчас Вы будете сильны как никогда и со всем справитесь. Стремитесь экономить и тратиться только на самое необходимое, в конце недели ждите денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года Рыбы ♓

Рыб ждет весьма не простой неделю, но старые друзья не оставят Вас в беде и окажут неожиданную поддержку. В середине недели могут возникнуть конфликты на роботе, старайтесь держать себя в руках и не вестись на провокации. 

Источник: ONLINE.UA Теги: гороскоп на неделю, гороскоп лев, гороскоп овен, гороскоп близнецы, гороскоп весы, гороскоп скорпион, гороскоп дева, гороскоп водолей, гороскоп козерог, гороскоп рыбы, гороскоп телец, гороскоп стрілець, гороскоп рак
Новости других СМИ
Смерть Кита Флинта: участники группы The Prodigy неожиданно обратились к фанатам
Смерть Кита Флинта: участники группы The Prodig...
"Я была не готова": Оля Цибульская откровенно рассказала о предательстве
"Я была не готова": Оля Цибульская от...
Анджелина Джоли сыграет в фильме Marvel - первые подробности
Анджелина Джоли сыграет в фильме Marvel - первы...
"В восторге от страсти": Настя Каменских представила яркий клип с номинантом Грэмми
"В восторге от страсти": Настя Каменс...
Ulichnayaeda и открытие французской весны: самые интересные события в Киеве на выходных
Ulichnayaeda и открытие французской весны: самы...
"Поразительная красота": новая фотосессия Рианны покорила сеть
"Поразительная красота": новая фотосе...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи